04 Haziran 2020, Perşembe

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ve teknik direktör Fatih Terim'ın kadroda görmek istemesine rağmen başkan Mustafa Cengiz'in vetosu nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı konuşulan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen tecrübeli futbolcunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 19:30
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Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Corona virüsü salgınının Türkiye'yi de etkisi altına almasıyla Galatasaray'da baş gösteren ve üst üste gelen vaka haberlerinin ardından Cimbom'da kara bulutlar dağıldı.

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Sarı-kırmızılı ekip topluca sahaya indiği ilk günden bu yana son derece keyifli çalışmalar yapıyor.

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Oyuncuların fiziksel seviyesinin iyi durumda olması, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Florya'nın patronu Fatih Terim'in antrenmanlardaki neşeli görüntüsü dikkatlerden kaçmazken, futbolcular da birbirleriyle şakalaşarak eski günlere dönüş sinyalleri veriyor.

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Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

CORONA VİRÜSÜ EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Buna karşın corona virüsünün küresel çapta yarattığı finansal krizin etkileri Galatasaray'a da sıçramış durumda. Bu doğrultuda uzun süredir yapılan tasarruf görüşmeleri ise pozitif sonuç verdi.

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