Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak

Ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ve teknik direktör Fatih Terim'ın kadroda görmek istemesine rağmen başkan Mustafa Cengiz'in vetosu nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı konuşulan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen tecrübeli futbolcunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...