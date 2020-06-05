05 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Alemin kralı

Alemin kralı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

Yeşil sahada kıyasıya bir rekabet halinde olan Galatasaray, Fenerbahçe, ve artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada da öne çıkmak için mücadele ediyor.

Yeşil sahada kıyasıya bir rekabet halinde olan Galatasaray, Fenerbahçe, ve artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada da öne çıkmak için mücadele ediyor. 4 büyük kulüp, bu alanda da önemli yatırımlar yaparken dikkat çeken içerikler sunan Galatasaray, Facebook, Twitter, İnstagram ve YouTube'ta açık ara liderliğini sürdürüyor.

İşte sosyal medya liginde durum:

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