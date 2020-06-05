Alemin kralı

Yeşil sahada kıyasıya bir rekabet halinde olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada da öne çıkmak için mücadele ediyor.

Yeşil sahada kıyasıya bir rekabet halinde olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada da öne çıkmak için mücadele ediyor. 4 büyük kulüp, bu alanda da önemli yatırımlar yaparken dikkat çeken içerikler sunan Galatasaray, Facebook, Twitter, İnstagram ve YouTube'ta açık ara liderliğini sürdürüyor.



İşte sosyal medya liginde durum:

DİĞER