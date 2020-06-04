Onyekuru'nun yerine kim gelecek! Galatasaray alternatifleri belirledi
Aslan yeni sezonda Onyekuru’yu koparamazsa, Al Ahli’nin Cezayirli yıldızı Youcef Belaili’ye yönelecek.
Arap basını Galatasaray'ı yakından takip etmeyi sürdürürken flaş bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılıların en büyük silahlarından olan Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da elinde tutmak istediği belirtildi.
Fakat Monaco'nun satış listesine koyduğu Nijeryalı yıldıza ilgi duyan birçok kulübün olduğu ve 15 milyon euro'luk bedeli ödemeye sıcak baktıkları kaydedildi.
Onyekuru'nun yeni sezonda Galatasaray'da kalmaması halinde Al-Ahli'nin sol kanat oyuncusu Youcef Belaili'ye yöneleceği ifade edildi. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu bu sezon 18 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. 2022'ye kadar kontratı bulunan Belaili'nin 2.5 milyon euro'luk bonservis ücreti dikkat çekiyor.
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