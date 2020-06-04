04 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Onyekuru'nun yerine kim gelecek! Galatasaray alternatifleri belirledi

Yerine kim gelecek! G.Saray alternatifleri belirledi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Aslan Onyekuru’yu koparamazsa, Al Ahli’nin Cezayirli yıldızı ’ye yönelecek.

Arap basını 'ı yakından takip etmeyi sürdürürken flaş bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılıların en büyük silahlarından olan Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da elinde tutmak istediği belirtildi.

Fakat Monaco'nun satış listesine koyduğu Nijeryalı yıldıza ilgi duyan birçok kulübün olduğu ve 15 milyon euro'luk bedeli ödemeye sıcak baktıkları kaydedildi.

Onyekuru'nun Galatasaray'da kalmaması halinde Al-Ahli'nin sol kanat oyuncusu 'ye yöneleceği ifade edildi. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu bu sezon 18 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. 2022'ye kadar kontratı bulunan Belaili'nin 2.5 milyon euro'luk bonservis ücreti dikkat çekiyor.

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