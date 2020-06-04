Galatasaray'dan Gaich atağı!
Ole gazetesi, Galatasaray’ın Adolfo Gaich’in bonservisinin yüzde 50’sine sahip olan Arjantin kulübüne 5 milyon Euro’luk teklif sunduğunu belirtti...
Dış transferde genç ve yetenekli isimlere yoğunlaşan Galatasaray'da Adolfo Gaich sesleri yükseliyor. Arjantin'in en önemli yayın organlarından Ole gazetesi çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, genç forvetin kulübü San Lorenzo'ya teklif yaptı.
KULÜBÜ YARI HAKLARINA SAHİP
Arjantin kulübünün 21 yaşındaki Gaich'in bonservisinin yüzde 50'sine sahip olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ın 5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.
İSMİ INTER İLE DE ANILIYOR
Genç yıldızın diğer yüzde 50'lik haklarının ise bir menajerlik şirketinde olduğu belirtiliyor. Gaich'in ismi bir süredir Inter ile de anılıyordu.
GALATASARAY'I TERCİH EDEBİLİR
Ancak Tangocu'nun sürekli forma giymek için Galatasaray'ı tercih edebileceği belirtiliyor. 1.91 boyundaki Gaich bu sezon San Lorenzo formasıyla 13 maç görev yaptı ve 5 gole imza attı.
A MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ
Cimbom'un radarındaki Adolfo Gaich, 1 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi. 21 yaşındaki forvet alt yaş kategorilerinde ise 20 kez milli oldu.
GAİCH'İN HEDEFİ AVRUPA
Arjantin'de San Lorenzo forması giyen Adolfo Gaich, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen 21 yaşındaki futbolcu, 1.90'lık boyu ile hava toplarında rakiplerine önemli bir avantaj sağlıyor.
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