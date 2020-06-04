04 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Gaich atağı!

Aslan'dan golcü atağı! 5 milyon € teklif edildi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

Ole gazetesi, ’ın Adolfo Gaich’in bonservisinin yüzde 50’sine sahip olan Arjantin kulübüne 5 milyon Euro’luk teklif sunduğunu belirtti...

Dış transferde genç ve yetenekli isimlere yoğunlaşan 'da Adolfo Gaich sesleri yükseliyor. Arjantin'in en önemli yayın organlarından Ole gazetesi çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, genç forvetin kulübü 'ya teklif yaptı.

KULÜBÜ YARI HAKLARINA SAHİP

Arjantin kulübünün 21 yaşındaki Gaich'in bonservisinin yüzde 50'sine sahip olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ın 5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

İSMİ INTER İLE DE ANILIYOR

Genç yıldızın diğer yüzde 50'lik haklarının ise bir menajerlik şirketinde olduğu belirtiliyor. Gaich'in ismi bir süredir Inter ile de anılıyordu.

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GALATASARAY'I TERCİH EDEBİLİR

Ancak Tangocu'nun sürekli forma giymek için Galatasaray'ı tercih edebileceği belirtiliyor. 1.91 boyundaki Gaich bu sezon San Lorenzo formasıyla 13 maç görev yaptı ve 5 gole imza attı.

A MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Cimbom'un radarındaki Adolfo Gaich, 1 kez 'nın formasını giydi. 21 yaşındaki forvet alt yaş kategorilerinde ise 20 kez milli oldu.

GAİCH'İN HEDEFİ AVRUPA

Arjantin'de San Lorenzo forması giyen Adolfo Gaich, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen 21 yaşındaki futbolcu, 1.90'lık boyu ile hava toplarında rakiplerine önemli bir avantaj sağlıyor.

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