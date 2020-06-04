04 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Mert Hakan ve Emre Kılınç tamam

Transfer detayları belli oldu! Ezeli rakibe transferde dev çalım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Galatasaray bu sezon Sivasspor'da gösterdikleri performansla beğeni toplayan ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak transferde dev çalımını attı. Fotomaç'ın özel haberine göre, oyuncuların kaç yıllık imzalayacağı da belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki orta saha Mert Hakan Yandaş ile 25 yaşındaki hücumcu Emre Kılınç'ı renklerine bağladı. 'in ısrarla istediği iki futbolcu ile daha önce anlaşma sağlanmış ancak Futbol Federasyonu'nun '31 Mayıs'tan önce görüşme yapılamaz' şartı nedeniyle iş resmiyete dökülememişti.

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MERT'TEN 4, EMRE'DEN 3+1 YILLIK İMZA

, corona virüsü nedeniyle ligin uzaması sonrası '31 Mayıs'ta sözleşmesi biten futbolcuların anlaşmaları iki ay uzar' talimatını getirdi ancak transfer maddesini değiştirmedi. Bunun üzerine G.Saray'ın kurmayları hemen Mert'e 4, Emre'ye de 3+1 yıllık imzayı attırdı. F.Bahçe'nin de istediği iki yıldızda mutlu sona ulaşan Aslan, lig biter bitmez resmi açıklamaları yapacak. İki futbolcu da seneye parçalı formayı terletecek.

Başkan transferi duyurdu! haberin devamı

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