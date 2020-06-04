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GALATASARAY

Kaan’dan açık kapı

Kaan’dan açık kapı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

Bundesliga'da Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan flaş açıklamalar yaptı.

Bundesliga'da Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan flaş açıklamalar yaptı. Kulübünün küme düşmesi halinde 'in Galatasaray'a aldırmak istediği 25'lik savunmacı, "Transfer haberlerini ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum. Fatih Terim'le en son hastalığından dolayı görüştük ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Başkan transferi duyurdu! haberin devamı

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