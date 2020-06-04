04 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Hasan Kartal transferi duyurdu! "Galatasaray'a gidecek"

Başkan transferi duyurdu! G.Saray'a gidecek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

Başkanı Hasan , Oğulcan Çağlayan’ın sarı kırmızılı kulüple anlaştığını resmen duyurdu. 24 yaşındaki hücumcu bedelsiz gelecek.

Galatasaray'ın anlaştığı bilinen Oğulcan Çağlayan hakkında ilk resmi açıklama Başkanı Hasan 'dan geldi. Başkan Kartal, katıldığı canlı yayında "Oğulcan Çağlayan Rizespor'dan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı" diyerek bu transferin bittiğini bildirdi. Yeni sezonda yerli transferine yönelen sarı-kırmızılılar daha önce Sivas'tan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de anlaşmaya varmıştı. 24 yaşındaki Oğulcan bu sezon Rize'de 22 maça çıktı. 4 gol, 2 asist yapan Oğulcan, santrfor dışında sol ve sağ açıkta da forma giyebiliyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek ve bedelsiz gelecek Oğulcan yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek.

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