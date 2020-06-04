Hasan Kartal transferi duyurdu! "Galatasaray'a gidecek"

Bir yandan 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsünün neden olduğu mali kriz nedeniyle genç ve maliyeti düşük oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, 'yeni Melo' olarak lanse edilen Brezilyalı genç orta sahayı gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...