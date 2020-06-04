04 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Belhanda yarışı

Belhanda yarışı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.06.2020

Suudi Arabistan basını, Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı üç ekibin istediğini duyurdu.

Suudi Arabistan basını, Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı üç ekibin istediğini duyurdu. Çıkan haberlere göre; 30 yaşındaki Faslı orta saha için Al-Nasr, Al-Hilal ve Al-İttihad yarış içine girdi. Kulübün tartışılan isminin sezon sonunda ayrılması bekleniyor. Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek futbolcudan para kazanmak isteyen Galatasaray'ın gelen tekliflere açık olduğu biliniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'la birlikte o isim de geliyor! G.Saray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'la birlikte o isim de geliyor!
Yerine kim gelecek! G.Saray alternatifleri belirledi Yerine kim gelecek! G.Saray alternatifleri belirledi
Kaan’dan açık kapı Kaan’dan açık kapı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör