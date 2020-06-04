Belhanda yarışı

Suudi Arabistan basını, Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı üç ekibin istediğini duyurdu.

Suudi Arabistan basını, Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı üç ekibin istediğini duyurdu. Çıkan haberlere göre; 30 yaşındaki Faslı orta saha için Al-Nasr, Al-Hilal ve Al-İttihad yarış içine girdi. Kulübün tartışılan isminin sezon sonunda ayrılması bekleniyor. Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek futbolcudan para kazanmak isteyen Galatasaray'ın gelen tekliflere açık olduğu biliniyor.

DİĞER