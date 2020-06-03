03 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Razvan Lucescu Belhanda’da ısrarcı

Razvan Lucescu Belhanda’da ısrarcı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

Rumen GSP kanalı Younes Belhanda'ya Suudi Arabistan'ın takımını çalıştıran Razvan Lucescu'nun ilgi duyduğunu yazdı. Belhanda seviyesinde bir oyun kurucu ile çalışmak istediğini yönetim kuruluna ileten Lucescu'nun, babasının tanıdıkları vasıtasıyla Faslı yıldız için aldığı bilgialdığı belirtildi.

Rumen GSP kanalı Younes Belhanda'ya Suudi Arabistan'ın takımını çalıştıran Razvan Lucescu'nun ilgi duyduğunu yazdı. Belhanda seviyesinde bir oyun kurucu ile çalışmak istediğini yönetim kuruluna ileten Lucescu'nun, babasının tanıdıkları vasıtasıyla Faslı yıldız için aldığı bilgialdığı belirtildi. Sarı-kırmızılı camianın en çok tartışılan futbolcusu olan Belhanda daha önce tekliflerin geldiği ancak 'in kendisini bırakmadığını açıklamıştı. Bu sezon 25 maça çıkan Belhanda için 5 milyon euro talep ediliyor.

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