Ozan Kabak'tan Fenerbahçe açıklaması
Galatasaray altyapısından yetişerek 2019 yılında rekor bonservis ücretiyle Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan Kabak, sarı- kırmızılı takımdan ayrılmanın zor olduğunu söyledi. Milli futbolcu ayrıca "Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna, "Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ın benim için yeri çok ayrı. Bir gün bile Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok" cevabını verdi.
Galatasaray altyapısından yetişerek 2019 yılında rekor bonservis ücretiyle Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan Kabak, sarı- kırmızılı takımdan ayrılmanın zor olduğunu söyledi. İnstagram canlı yayınında gelen soruları yanıtlayan başarılı futbolcu, "Taraftarımız önünde oynayarak hayallerime ulaştım. Ama hedeflerimi önüme koyunca cesur bir karar almam gerekiyordu ve bu kararı aldığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.
BÜYÜK BİR OKUL
Schalke forması giyen Ozan Kabak, "Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna, "Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ın benim için yeri çok ayrı. Bir gün bile Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok" cevabını verdi. Galatasaray altyapısı için, "Başlı başına bir okul. Elimi cebime ne zaman atsam, bir şeyler buldum Galatasaray altyapısında" derken Fatih Terim'le Türkiye'ye geldiğinde sık sık görüştüklerini de kaydetti.
BİRAZCIK KORKU VE STRES İYİDİR
Sarı-kırmızılı ekipte A takıma çıktığı ilk dönemden de bahseden Ozan Kabak, ''Birazcık korku ve stres iyidir bence ama sahaya çıktıktan sonra her şey yok oluyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde üst üste maçlar oynadım. Zamanla heyecanı attım ve iyi maçlar çıkardım'' dedi.
Ozan, dünyanın en iyi 10 takımından birine transfer olmayı hedeflediğini ifade etti.
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