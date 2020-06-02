02 Haziran 2020, Salı

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! 25 maçta 15 gol

Corona virüsü salgını sonrası maaş bütçesini düşürebilmek adına yeni sezon planlamasında önceliği yerli futbolculara veren Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ekip, bu doğrultuda 25 maçta 15 gol 2 asist kaydeden 20 yaşındaki ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 11:00
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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! 25 maçta 15 gol

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Aslan, mutlu sona ulaşarak bu başarıyı üst üste 3. defa yaşamak istiyor.

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! 25 maçta 15 gol

Lider Trabzonspor ve 2. Medipol Başakşehir ile arasında 3 puan fark bulunan Galatasaray, ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti.

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! 25 maçta 15 gol

Sarı-kırmızılılar bir yandan yeniden başlayacak olan lige hazırlanırken, diğer yandan transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! 25 maçta 15 gol

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor genç yıldız adaylarını birer birer kadroya katmaya başlarken, Galatasaray'da bu doğrultuda hamleler yapmaya başladı.

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu! 25 maçta 15 gol

Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan 20'lik golcü Mehmet Uysal...

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