İtalyanlar duyurdu! Yılın transfer bombası Galatasaray'dan

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basını tarafından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 16:36 ABONE OL