02 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

İtalyanlar duyurdu! Yılın transfer bombası Galatasaray'dan

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basını tarafından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 16:36
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İtalyanlar duyurdu! Yılın transfer bombası Galatasaray'dan

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde Galatasaray, transfer çalışmalarına başlamıştı.

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İtalyanlar duyurdu! Yılın transfer bombası Galatasaray'dan

Sarı kırmızılılar, bir yandan 2019-20 sezonunda yaşanılması istenilen şampiyonluğa kilitlenirken, bir yandan da fırsat isimleri kadrosuna dahil etme konusunda adımlar atıyor.

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İtalyanlar duyurdu! Yılın transfer bombası Galatasaray'dan

Fatih Terim ve kurmayları, bu hususta yaptığı çalışmalarda gündemine dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic'i almıştı.

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İtalyanlar duyurdu! Yılın transfer bombası Galatasaray'dan

Kısa süre önce oyuncunun transfer durumu için Galatasaray'ın nabız yokladığı bilinirken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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İtalyanlar duyurdu! Yılın transfer bombası Galatasaray'dan

Yıllar süren Avrupa kariyerinin ardından sürpriz bir kararla Katar'a giden Mandzukic'in burada mutsuz olduğu ifade edildi.

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