03 Haziran 2020, Çarşamba

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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezonun kaynağı o isimden

Yeni sezon öncesi transferler için kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray, eldeki oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu kapsamda Cimbom, yıldız oyuncusundan dev gelir elde etmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 10:17
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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezonun kaynağı o isimden

Kiralık oyuncularından Florin Andone ile yollarını ayıracak Galatasaray'da Jean Michael Seri, Mario Lemina ve Henry Onyekuru'nun durumu belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezonun kaynağı o isimden

Teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmalarını istediği bu 3 oyuncu için kulüplerinin 10 milyon Euro üzerinde bonservis talebi söz konusu...

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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezonun kaynağı o isimden

Finansal Fair Play (FFP) yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılıların imdadına ise o isim yetişti.

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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezonun kaynağı o isimden

Sabah'ta yer alan habere göre Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile ilgili haberler çıksa da yaz transfer döneminde Galatasaray'a en çok parayı kazandırma potansiyeline Marcao sahip. İşte detaylar...

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Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezonun kaynağı o isimden

Sezon başında Marcao'yu isteyen ve 12 milyon Euro ödemeye hazır olan Atalanta, Galatasaray'ın "20 milyon Euro isteriz" cevabı sonrası transferden çekilmişti.

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