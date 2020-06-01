01 Haziran 2020, Pazartesi

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Yok böyle bir değişim! Vedat Muriqi ve Radamel Falcao...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig'e ara verilmişti. En son Göztepe ile Rizespor arasında 17 Mart'ta oynanan Süper Lig, yaklaşık 3 ay sonra 12 Haziran'da başlayacak. Bu süreçte akıllara gelen ilk soru ise, "Oyuncular bu süre zarfında performansı nasıl oldu?" İşte isim isim yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 12:28
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Yok böyle bir değişim! Vedat Muriqi ve Radamel Falcao...

Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayacağı 12 Haziran için Riva'da kampta olan Fenerbahçe'de takımın son durumu yüzleri güldürdü.

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Yok böyle bir değişim! Vedat Muriqi ve Radamel Falcao...

Hem fiziksel olarak hem de moral anlamında çok iyi durumda olan takım bir yönüyle de şaşırttı.

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Yok böyle bir değişim! Vedat Muriqi ve Radamel Falcao...

Corona virüsü öncesi ligde sıkıntılı bir süreç geçiren sarı-lacivertli takım, karantina sürecinin araya girmesiyle 2 ay evlerine kapandı. Ancak ev ve aile ortamı adeta ilaç gibi geldi.

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Yok böyle bir değişim! Vedat Muriqi ve Radamel Falcao...

ÖZLEM GİDERİLDİ
Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertli futbolcular ve teknik ekip, sıkıntılı sonuçların ardından ailelerinin yanında moral olarak toparladı. Çevrimiçi antrenman programıyla fiziksel olarak da formunu korumaya çalışan takım verimli bir dönem geçirdi.

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Yok böyle bir değişim! Vedat Muriqi ve Radamel Falcao...

Kamplar, deplasmanlar, kupalar nedeniyle yıllardır aileleriyle böylesine uzun süre birlikte olamayan futbolcular, hasret giderdi. Oyuncular, çocukları ve eşleriyle zaman geçirerek güçlenmeyi başardı.


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