02 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray ilk teklifi yaptı

Galatasaray ilk teklifi yaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

Bir süredir Monterrey'de forma giyen Cesar Montes'le ilgilenen Galatasaray ilk adımı attı. Meksika'dan Radio Formula'nın iddiasına göre; Galatasaray, 23 yaşındaki stoper için 2.8 milyon dolar teklif etti.

Buna karşılık Monterrey, genç stoperi için 5 milyon dolar istedi ve pazarlıklar başladı. Galatasaray'ın en fazla 3.5 milyon dolar'a çıkabileceği öğrenilirken koronavirüs krizi nedeniyle Meksika ekibinin fiyatta esneklik sağlayabileceği aktarıldı. Montes de yurt dışında bir takımda oynamak istiyor.

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