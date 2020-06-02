02 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

La Vega Galatasaray'a

La Vega Cimbom'a
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

basınından Pedro De La Vega iddiası geldi. Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Vega'ya İnter, ve Atalanta'nın yanı sıra 'ın da talip olduğu yazıldı.

basınından Pedro De La Vega iddiası geldi. Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Vega'ya İnter, ve Atalanta'nın yanı sıra 'ın da talip olduğu yazıldı. 19 yaşındaki golcü sağ kanat oyuncusu Pedro De La Vega bu sezon 17 maçta 4 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti.

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