La Vega Galatasaray'a

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm kulüpleri mali anlamda zorladı. Kulüpler de ilk etapta oyuncularından indirim talep ederken, Galatasaray'da futbolcular ve teknik heyet yüzde 15 indirimi kabul etmişti. Peki, bu indirimden önce futbolcular ne kadar kazanıyordu? Şimdi ne kadar kazanacaklar? İşte tüm detaylar...