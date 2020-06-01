01 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da maaşlar dudak uçuklattı! İşte Cimbom'da yeni ücretler

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm kulüpleri mali anlamda zorladı. Kulüpler de ilk etapta oyuncularından indirim talep ederken, Galatasaray'da futbolcular ve teknik heyet yüzde 15 indirimi kabul etmişti. Peki, bu indirimden önce futbolcular ne kadar kazanıyordu? Şimdi ne kadar kazanacaklar? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 13:15
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Galatasaray'da maaşlar dudak uçuklattı! İşte Cimbom'da yeni ücretler

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınması üzerine gelirleri kesilen Galatasaray, ekonomik anlamda içine girdiği zor durumda rahat bir nefes alabilmek için futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini istemişti.

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Galatasaray'da maaşlar dudak uçuklattı! İşte Cimbom'da yeni ücretler

Kapıyı yüzde 30'luk bir indirim oranıyla açan sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların teklife sıcak bakmaması üzerine teklifi yüzde 15'e çekmişti.

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Galatasaray'da maaşlar dudak uçuklattı! İşte Cimbom'da yeni ücretler

Aslan'da bu orana, herkes olumlu dönüş yapmıştı.

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Galatasaray'da maaşlar dudak uçuklattı! İşte Cimbom'da yeni ücretler

RESMİYETE DÖKÜLDÜ
Futbolcuların tamamını indirime ikna eden yönetim, teklifin kabul edilmesi üzerine indirimi resmiyete dökmekte de gecikmedi.

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Galatasaray'da maaşlar dudak uçuklattı! İşte Cimbom'da yeni ücretler

TERİM: AYNI PROSEDÜR BİZE DE UYGULANMALI
Yönetimin, futbolcuların maaşlarında indirime gitmesi üzerine teknik direktör Fatih Terim, aynı prosedürün kendilerine de uygulanması gerektiğini belirtti. Böylece, tecrübeli hoca ile teknik ekip de yüzde 15'lik bir indirime gitti.

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