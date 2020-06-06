06 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

SON DAKİKA: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

G.Saray Covid-19 test sonuçlarını açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 06.06.2020

Son dakika haberine göre, oyunculara ve teknik heyete yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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