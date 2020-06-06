SON DAKİKA: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Galatasaray oyunculara ve teknik heyete yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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