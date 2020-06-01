Galatasaray'ın transferi basına sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Corona virüsü salgınının ardından federasyonun 12 Haziran'da başlayacağını açıkladığı lig maçları için sahaya inen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren ve birçok isimle temas kuran sarı-kırmızılı takımla ilgili yabancı basından flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 20:36 ABONE OL