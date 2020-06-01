01 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray'ın transferi basına sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Corona virüsü salgınının ardından federasyonun 12 Haziran'da başlayacağını açıkladığı lig maçları için sahaya inen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren ve birçok isimle temas kuran sarı-kırmızılı takımla ilgili yabancı basından flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 20:36
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Galatasaray'ın transferi basına sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray'da 2020-21 sezonu için çalışmalar başladı.

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Galatasaray'ın transferi basına sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

İç ve dış transferde birçok yenilik yapacak olan Cimbom, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle önceliği yerli transferine verdi.

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Galatasaray'ın transferi basına sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşması sağladığı öne sürüldü.

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Galatasaray'ın transferi basına sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Sezonun sona ermesiyle birlikte yerli transfer harekatını hızlandırmayı planlayan Aslan'da teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin gündem maddelerinden biri de kanat transferi...

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Galatasaray'ın transferi basına sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor.

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