Souness'tan Fraser'a tavsiye! "'Galatasaray'a git"

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ryan Fraser'la ilgili Galatasaray'a sürpriz bir destek geldi… Taraftarların "Ulubatlı" olarak akıllarında yer eden Graeme Souness'ın 26 yaşındaki İskoç oyuncuya, Arsenal ya da Tottenham da forma gelmesini beklemek yerine Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti.

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ryan Fraser'la ilgili Galatasaray'a sürpriz bir destek geldi… Taraftarların "Ulubatlı" olarak akıllarında yer eden Graeme Souness'ın 26 yaşındaki İskoç oyuncuya, Arsenal ya da Tottenham da forma gelmesini beklemek yerine Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti. Bournemouth ile sözleşmesinin sonuna gelen Fraser'ın sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi. İngiliz basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Fraser ile Arsenal, Tottenham ve C. Palace'ın da ilgilendiğini ileri sürdü.

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