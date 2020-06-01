01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Souness'tan Fraser'a tavsiye! "'Galatasaray'a git"

Souness'tan yıldız isme tavsiye! G.Saray'a git
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 Giriş Tarihi: 01.06.2020

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ryan Fraser'la ilgili Galatasaray'a sürpriz bir destek geldi… Taraftarların "Ulubatlı" olarak akıllarında yer eden Graeme Souness'ın 26 yaşındaki İskoç oyuncuya, ya da Tottenham da forma gelmesini beklemek yerine Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti.

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ryan Fraser'la ilgili Galatasaray'a sürpriz bir destek geldi… Taraftarların "Ulubatlı" olarak akıllarında yer eden Graeme Souness'ın 26 yaşındaki İskoç oyuncuya, ya da Tottenham da forma gelmesini beklemek yerine Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti. Bournemouth ile sözleşmesinin sonuna gelen Fraser'ın sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi. İngiliz basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Fraser ile Arsenal, Tottenham ve C. Palace'ın da ilgilendiğini ileri sürdü.

Galatasaray'a Rumen yıldız! haberin devamı

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