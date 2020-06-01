01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray harekete geçti! Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor

G.Saray harekete geçti! Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Transferde yerli ve genç oyunculara ağırlık veren Galatasaray, Milan'da forma giyen milli yıldız 'nun yeğeni Kerim Çalhanoğlu için harekete geçti. Hali hazırda Hoffenheim'ın U19 takımında oynayan genç oyuncunun, 18 yaşına girer girmez sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray belki yakın zamanda Milan'da forma giyen 'nu alamayacak. Ancak Hakan'ın yeğeni Kerim'in transferinin bitirilmesi için harekete geçildi.

Hali hazırda Hoffenheim'in U19 takımında ve U17 milli takımında forma giyen Kerim'in ailesiyle temas kuruldu. İtalya'dan kendisini isteyen takımların aksine U19 ya da rezerv takım için değil A takım için düşünüldüğü belirtildi. 26 Ağustos'ta 18 yaşına girince orta sahada forma giyen Kerim'e profesyonel sözleşme verileceği iletildi. Kerim'in Hakan gibi fanatik Galatasaraylı olması büyük avantaj...

ORTA SAHA VE SOL KANATTA GÖREV YAPABİLİYOR

Kerim Çalhanoğlu orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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