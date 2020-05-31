31 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Razvan Marin'in peşinde

Galatasaray'a Rumen yıldız!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 31.05.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , Ajax'ta forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i gündemine aldı. Yeni dönemde genç oyunculara yönelen sarı kırmızılıların kiralık formülünü düşündüğü öğrenildi.

2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım çalışmalarını sürdüren , önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer hedeflerini belirlemiş durumda. Gündeme gelen son isim ise daha önce de adı birçok kez geçen oldu.

Belçika basınından FootNews, özel haberinde Marin'in Türkiye'ye gidebileceğini belirtti. Brugge ve Antwerp'in kadroya katmak istediği oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu aktarıldı.

Daha önce de Galatasaray tarafından istenen oyuncu, 2019'un yaz transfer döneminde 12.5 milyon Euro karşılığında Standard Liege'den Ajax'a transfer olmuştu.

Ajax'a transferi ile kariyerinde önemli bir adım atan 24 yaşındaki Rumen oyuncu, bu sezon Hollanda ekibinde istediği süreleri alamadı.

Razvan Marin kimdir?

Razvan Marin, 2019 yılında Standard Liege'den Ajax'a transfer oldu. 24 yaşındaki Rumen futbolcu Razvan Marin orta sahada görev yapıyor. Kariyerinde daha önce Viitorul'da forma giyen Rumen oyuncu bu sezon Ajax formasıyla ligde 10 maçta 1 asist yaptı. Razvan Marin'in kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı kırmızılıları heyecanlandıran açıklama! haberin devamı

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