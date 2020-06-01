Protokol yok

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezon Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılırken taraflar arasında herhangi bir yazılı anlaşma yapılmadığı ifade edildi.

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EmreKılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezon Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılırken taraflar arasında herhangi bir yazılı anlaşma yapılmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, ligin devam etmesi nedeniyle böyle bir girişimde bulunmadığı ve sadece söz aldığı öğrenildi. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte anlaşmaların imzalanması bekleniyor.