Protokol yok

01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

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GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezon Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılırken taraflar arasında herhangi bir yazılı anlaşma yapılmadığı ifade edildi.

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezon Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılırken taraflar arasında herhangi bir yazılı anlaşma yapılmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, ligin devam etmesi nedeniyle böyle bir girişimde bulunmadığı ve sadece söz aldığı öğrenildi. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
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