02 Haziran 2020, Salı
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G.Saray'da Feghouli ve Belhanda için karar verildi… Yönetim, Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden teklifler alan iki oyuncunun da bonservisini 10'ar milyon Euro olarak belirledi. Yönetim, Feghouli ve Belhanda'nın satışından 20 milyon Euro elde ederek rahat bir nefes almak istiyor.
Kurtuluş reçetesi hazır! Galatasaray'dan 20 milyon €'luk plan
Galatasaray, Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden teklifler alan Feghouli ve Belhanda için 10'ar milyon Euro bonservis bedeli istiyor. İki ismin satışından kasaya 20 milyon girmesi hedefleniyor. İşte detaylar...
G.Saray'da Feghouli ve Belhanda için karar verildi… Yönetim, Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden teklifler alan iki oyuncunun da bonservisini 10'ar milyon Euro olarak belirledi. Yönetim, Feghouli ve Belhanda'nın satışından 20 milyon Euro elde ederek rahat bir nefes almak istiyor.
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