01 Haziran 2020, Pazartesi

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Fatih Terim'in transfer listesi hazır! Savunmaya 3 takviye

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, sezon sonunda takıma dahil edilecek ve takımdan ayrılacak isimleri netleştiriyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama'nın satılması halinde, teknik direktör Fatih Terim'in savunmaya istediği isimler netleşti. İşte o adaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 18:01
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Fatih Terim'in transfer listesi hazır! Savunmaya 3 takviye

Galatasaray'da gözler 12 Haziran tarihinde başlayacak Süper Lig'e çevrilirken, diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

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Fatih Terim'in transfer listesi hazır! Savunmaya 3 takviye

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, oyuncusu Christian Luyindama'nın olası ayrılığı sonrasında yerine getirilecek isimleri hemen hemen belirledi.

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Fatih Terim'in transfer listesi hazır! Savunmaya 3 takviye

Kongolu oyuncudan yüksek bir meblağ bekleyen Galatasaray, yerine gelecek ismin gecikmemesini istiyor.

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Fatih Terim'in transfer listesi hazır! Savunmaya 3 takviye

Bu bağlamda Galatasaray listesini belirlerken, hedefte 3 ismin olduğu kaydedildi.

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Fatih Terim'in transfer listesi hazır! Savunmaya 3 takviye

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Serie A'ya gitmesi yüksek ihtimalde olan Luyindama yerine gündeme gelen isimler şu şekilde;

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