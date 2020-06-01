Fatih Terim'in transfer listesi hazır! Savunmaya 3 takviye

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, sezon sonunda takıma dahil edilecek ve takımdan ayrılacak isimleri netleştiriyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama'nın satılması halinde, teknik direktör Fatih Terim'in savunmaya istediği isimler netleşti. İşte o adaylar...

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 18:01 ABONE OL