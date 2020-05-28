28 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Diagne’den yönetime jest

Diagne’den yönetime jest
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Galatasaray yönetimi indirim konusunda bir arpa boyu yol alamadı. Başkan Mustafa Cengiz'in dediği gibi Selçuk İnan dışında henüz 'feda' diyen yok. Zaten onun sözleşmesi de 4 gün sonra bitiyor. Bu konuda sürpriz bir isimden hamle geldi.

Önümüzdeki 3 sezonda 7 milyon 150 bin euro kazanacak olan Mbaye Diagne, Galatasaray'da kalmak için maaşını 5.5 milyon euro'ya indirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu durum memnun ederken Senegalli golcünün, Falcao'nun durumuna göre takımda kalma ihtimali olabileceği belirtildi.

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