31 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'a transfer piyangosu! 15 milyon euro...

Galatasaray'a transfer piyangosu! 15 milyon euro...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Ancelotti, tarzı ve fizik gücünü çok beğendiği Christian Luyindama’nın mutlaka alınmasını istedi. Everton’ın 15 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı bildirildi.

Pandemi nedeniyle gelirlerini kaybeden ve yeni sezon transferi için kaynak arayan Galatasaray'ın imdadına yetişti. Everton'ı çalıştıran başarılı hocanın, Christian Luyindama'nın transferi konusunda çok ısrarcı olduğu ifade edildi. Afrika basınından Foot RDC'nin haberine göre Everton'ın yaz transfer dönemindeki ilk hedeflerinden biri 'boss' lakabı ile bilinen Luyindama olacak. Ancelotti'nin savunmada gücü ve tekniği ile öne çıkan Luyindama'yı çok beğendiği ve kesinlikle bu transferin bitirilmesini istediği aktarıldı.

MARCAO DA GÖZDE

Uzun süreli bir sakatlık yaşayan Kongolu futbolcu, yoğun tedavisinin ardından pandemi döneminde iyileşti ve idmanlara geri döndü. Galatasaray ile yeniden antrenmanlara başlayan Kongolu stoper için Everton'ın Galatasaray'a 15 milyon euro'luk teklif yapmaya hazır olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılı ekibin bu transfere sıcak bakabileceği belirtiliyor. Öte yandan West Ham ve Astan Villa da Luyindama'yı isteyen takımlar arasında… Cimbom'un diğer başarılı stoperi Marcao'ya ise 'dan Roma'nın talip olduğu belirtiliyor.

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10 MAÇA ÇIKTI

Yeniden sahalara dönen Luyindama uzun sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 10 maçta forma giyebildi. Toplamda ise 32 maçta Galatasaray formasını taşıdı. Hücumda 2 gol, 1 asistlik bir katkı yaptı.

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