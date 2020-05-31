31 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Balotelli ipleri kopardı

Balotelli ipleri kopardı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Galatasaray ve Brezilya kulüpleriyle anılan , artık Brescia defterini kapatmak üzere…

Galatasaray ve Brezilya kulüpleriyle anılan , artık Brescia defterini kapatmak üzere… İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Brescia Başkanı Massimo Cellino ile Mario Balotelli arasındaki gerginlik daha da büyüyor. Cellino, idmanlara gelmeyen Mario Balotelli ile görüşmek için randevulaşmasına rağmen yıldız futbolcuyu yarım saat ofisinin dışında bekletti. Ardından konuşmamayı tercih eden Cellino ile Balotelli arasında ipler adeta koptu.

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