Ryan Fraser’ın babası devrede

Galatasaray, transfer için Greame Fraser ile temasta.

Galatasaray'da gündem Ryan Fraser… Henry Onyekuru'nun takımda ihtimalinin azalması üzerine sarı-kırmızılılarda kanat arayışları iyide iyiye arttı. Birkaç gündür Galatasaray'ın Bournemouth'da forma giyen Ryan Fraser'la ilgilendiği iddiaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın direkt Fraser'in babası Greame ile temas kurduğu iddia edildi.

Greame, FIFA yetkili menajeri değil ancak daha önceki menajeri Jon McLeish'ın görevine son vermişti. Fraser, hali hazırda İngiliz menajer Barrett'la çalışmasına rağmen Greame Fraser önemli bir karar verici olarak kabul ediliyor. İngilizler Galatasaray'ın oğlu Ryan'ı ikna etmek için baba Greame üzerinden gitme fikriyle ilgili olarak, "Türk işi transfer" yorumunu yaptı.

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