31 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Sarı kırmızılıları heyecanlandıran açıklama! "Bir gün Galatasaray'ı...."

İtalya Serie A'da Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Adı bir süredir Galatasaray ile anılan yıldız ismin sarı kırmızılı ekip ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 20:01
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Sarı kırmızılıları heyecanlandıran açıklama! Bir gün Galatasaray'ı....

Ülkemizi İtalya Serie A'da temsil eden Hakan Çalhanoğlu, beIN Sports'un konuğu oldu. 26 yaşındaki yıldız, corona virüsü sürecinden Galatasaray'a, Hagi'den Fatih Terim'e kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

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Sarı kırmızılıları heyecanlandıran açıklama! Bir gün Galatasaray'ı....

Hakan, bir gün sarı-kırmızılı takıma transfer olup, kendisine idol olarak gördüğü Hagi'nin 10 numaralı formasını giymek istediğini söyledi.

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Sarı kırmızılıları heyecanlandıran açıklama! Bir gün Galatasaray'ı....

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları...

"Ben corona virüsüne inanmıyordum, inanmıyordum ama dikkat etmek zorundaydık, doktorlarımız dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Yemekte 2 metre uzak oturuyorsun. İdmanda birbirine değiyorsun, sonra yemekte niye 2 metre uzağa oturuyorsun? Bir karar verin.

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Sarı kırmızılıları heyecanlandıran açıklama! Bir gün Galatasaray'ı....

"GALATASARAY'DA 10 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"

Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim.

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Sarı kırmızılıları heyecanlandıran açıklama! Bir gün Galatasaray'ı....

Fatih Hoca ile aramız çok iyi, milli takımda bana sahip çıktı, bana hep güvendi. O süreçte Almanya'yı seçme ihtimalim de vardı ama beni çok etkiledi. Fatih hocanın üzerimde çok emeği var, bende yeri başka.

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