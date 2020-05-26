26 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli üçüncü kez babalık sevinci yaşadı

Feghouli'nin mutlu günü! 3. kez...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 Giriş Tarihi: 26.05.2020

'ın Cezayirli yıldızı , üçüncü kez baba oldu. Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Cezayirli milli futbolcusu 'nin Mohamed isimli erkek çocuğu dünyaya geldi. 'ın internet sitesinden yapılan açıklamada; "Üçüncü kez baba olma mutluluğunu yaşayan Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder; yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz" denildi.

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