Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli üçüncü kez babalık sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba oldu. Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Cezayirli milli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin Mohamed isimli erkek çocuğu dünyaya geldi. Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada; "Üçüncü kez baba olma mutluluğunu yaşayan Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder; yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz" denildi.

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