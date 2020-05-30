Oğulcan iddialı geliyor

Ç.Rize ile sözleşmesinin sonuna gelen ve yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlanan Oğulcan Çağlayan kendisine güveniyor.

Ç. Rize ile sözleşmesinin sonuna gelen ve yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlanan Oğulcan Çağlayan kendisine güveniyor. Sarı- kırmızılı ekipte ciddi rakipleri bulunan ancak bundan çekinmeyen genç oyuncunun yakın çevresine, "Hedefim Galatasaray'ın birinci forveti olmak. İstanbul'a kulübede beklemeye gitmiyorum" dediği öğrenildi. 24 yaşındaik Oğulcan bu sezon Çaykur Rize ile 20 maça çıktı, 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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