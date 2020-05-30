30 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Oğulcan iddialı geliyor

Oğulcan iddialı geliyor
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 Giriş Tarihi: 29.05.2020

Ç.Rize ile sözleşmesinin sonuna gelen ve yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlanan Oğulcan Çağlayan kendisine güveniyor.

Ç. Rize ile sözleşmesinin sonuna gelen ve yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlanan Oğulcan Çağlayan kendisine güveniyor. Sarı- kırmızılı ekipte ciddi rakipleri bulunan ancak bundan çekinmeyen genç oyuncunun yakın çevresine, "Hedefim Galatasaray'ın birinci forveti olmak. İstanbul'a kulübede beklemeye gitmiyorum" dediği öğrenildi. 24 yaşındaik Oğulcan bu sezon ile 20 maça çıktı, 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

G.Saray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya
G.Saray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro... G.Saray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro...
Ancelotti G.Saraylı yıldızın peşinde! Terim'den o ismi istedi... Ancelotti G.Saraylı yıldızın peşinde! Terim'den o ismi istedi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör