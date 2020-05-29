29 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcanıyor. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk ipini göğüsleyip tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yaparken bir yandan da transferde kaynak oluşturmak istiyor. Cimbom'da birinci konu ise Belhanda'nın satışı. Yıldız futbolcu için 2 takımın devreye girdiği ve teklifin ortaya çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 23:12
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Galatasaray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

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Galatasaray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro...

Gelecek sezon için birçok ismi transfer listesine alan Cimbom'a sürpriz bir teklif geldi.

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Galatasaray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro...

Bu sezon taraftar ile girdiği tartışma nedeniyle gözden düşen Belhanda'nın geleceği merak konusu olmuştu.

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Galatasaray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro...

Sarı-kırmızılılar Faslı yıldızı satıp transferde kaynak oluşturmanın planlarını yapıyordu.

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Galatasaray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro...

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, yıldız futbolcunun ederini bulması halinde elden çıkaracak.

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