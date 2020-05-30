30 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Semih Kaya gün sayıyor

Semih Kaya gün sayıyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2020

FatihTerim'in devre arasında takıma katılması için rapor verdiği yeniden Galatasaray forması giymek için gün sayıyor.

FatihTerim'in devre arasında takıma katılması için rapor verdiği yeniden Galatasaray forması giymek için gün sayıyor. 29 yaşındaki oyuncunun her konuda sarı-kırmızılılarla anlaştığı yeniden Galatasaray forması giyeceği bildirildi. Ayrıca ile sözleşmesi bitecek olan Semih'in dönmesinden sonra Ahmet Çalık gönderilecek. 'in gelecek sezon stoper rotasyonuna böylece Meksikalı Montes ve Semih Kaya da dahil olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya
G.Saray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro... G.Saray'a transfer piyangosu! 8 milyon euro...
Ancelotti G.Saraylı yıldızın peşinde! Terim'den o ismi istedi... Ancelotti G.Saraylı yıldızın peşinde! Terim'den o ismi istedi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör