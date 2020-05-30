30 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Kaan ayhan listeye girdi

Kaan ayhan listeye girdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Fatih Terim sağ bek ve stoper mevki için bir yandan da Kaan Ayhan'ı izliyor. Tecrübeli teknik adam, Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda milli takıma kazandırdığı gurbetçi oyuncunun iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini yönetimle paylaştı.

Fatih Terim sağ bek ve stoper mevki için bir yandan da Kaan Ayhan'ı izliyor. Tecrübeli teknik adam, Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda milli takıma kazandırdığı gurbetçi oyuncunun iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini yönetimle paylaştı. Alman ekibin, bir alt kümeye gitmesi halinde Kaan'ın, bir yıl ertelenen Euro 2020'nin dışında kalmamak için 'Galatasaray'a gelme şansını kaçırmayacağı' yorumları yapılıyor. 'den 500 bin euro'ya Düsseldorf'a geçen 25 yaşındaki stoper bu sezon 26 maça çıktı. 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.
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