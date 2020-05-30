30 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Beckham’ı geri çevirdi

Beckham’ı geri çevirdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

, Falcao'ya ocak ayında Beckham'ın takımı İnter Miami'nin teklif yaptığını ama teklifin hem Galatasaray hem Kolombiyalı oyuncu tarafından reddedildiğini iddia etti.

, Falcao'ya ocak ayında Beckham'ın takımı İnter Miami'nin teklif yaptığını ama teklifin hem Galatasaray hem Kolombiyalı oyuncu tarafından reddedildiğini iddia etti. Haberde, yıldız futbolcunun, "Türkiye'de böylesine büyük bir kulübe, tutkulu bir topluma ve aldığım tüm sevgiye sahip olmak benim için önemliydi. Bu, kariyerimde bu noktada ihtiyacım olan bir şeydi" sözlerine de yer verildi.
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