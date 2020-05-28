28 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Sofiane Feghouli'nin bonservisini belirledi! Görüşmeler başlıyor

Bonservisi belirlendi! Görüşmeler başlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Galatasaray yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle büyük mali kayba uğramıştı. Takımda yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırıp daha uygun maliyetli oyunculara yönelecek sarı-kırmızılı takımda Sofiane hakkında karar çıktı. Cimbom, belirlediği bonservis verilmesi halinde Cezayirli futbolcuyla yollarını ayıracak. İşte detaylar...

Galatasaray'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan , sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya çok yakın...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, büyük bir mali kayba uğrarken, elindeki yüksek maaş alan futbolcuları satma kararı almıştı.

Cimbom nefes alacak! Galatasaray'a dev kaynak

HEDEF 10 MİLYON EURO

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Cimbom, Feghouli için kapıyı 10 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.

AL NASR GÖRÜŞMELERE GELİYOR

Öte yandan Feghouli için devreye girecek ilk kulübün olacağı ifade edildi. Haberin detayların Al Nasr ile beraber başka Arap kulüplerinin de Feghouli için kapıyı çalacağı aktarıldı.

Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 30 karşılaşmada 6 gole imza atarken 5 asist üretmişti.

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