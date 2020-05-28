Cimbom nefes alacak! Galatasaray'a dev kaynak

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmesiyle birlikte kulüplerin birçok gelir kalemi kesilmişti. Oluşan bu tabloda darboğaza giren kulüplerden birisi de Galatasaray... Bu doğrultuda kulübe kaynak arayan sarı-kırmızılı yönetim, o isimlerle temasa geçti. İşte detaylar...