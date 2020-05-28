28 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Cimbom nefes alacak! Galatasaray'a dev kaynak

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmesiyle birlikte kulüplerin birçok gelir kalemi kesilmişti. Oluşan bu tabloda darboğaza giren kulüplerden birisi de Galatasaray... Bu doğrultuda kulübe kaynak arayan sarı-kırmızılı yönetim, o isimlerle temasa geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:03
ABONE OL
  • 1
  • 8
Cimbom nefes alacak! Galatasaray'a dev kaynak

Bir yandan corona virüsü etkisi, diğer yandan kulüplerin mali anlamda düştüğü darboğaz yetkilileri sıkıştırırken, Galatasaray Yönetimi de üst üste hamleler yaparak sıkıntıları aşmaya çalışıyor.

  • 2
  • 8
Cimbom nefes alacak! Galatasaray'a dev kaynak

Tribünlere sanal taraftar ve maske uygulaması yaparak gelir sağlamaya çalışacak olan sarı-kırmızılıların son çalışması, loca sahipleri için oldu.

  • 3
  • 8
Cimbom nefes alacak! Galatasaray'a dev kaynak

Milliyet'te yer alan habere göre yönetim, loca sahiplerini arayarak sözleşmelerin uzatılmasını talep etti.

  • 4
  • 8
Cimbom nefes alacak! Galatasaray'a dev kaynak

150 loca sahibiyle iletişime geçen idareciler, sezon sonunda veya önümüzdeki yıl bitecek mukavelelerin 3-4 yıla uzatılması ricasında bulundu. Bu çerçevede loca sahiplerinin bu kulübe katkı sunmaları söylendi.

  • 5
  • 8
Cimbom nefes alacak! Galatasaray'a dev kaynak

Kulübün finansal problemini ortadan kaldırmayı planlayan yönetimin bu teklifine olumlu yanıt verenler oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör