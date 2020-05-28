28 Mayıs 2020, Perşembe

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Galatasaray'ın Henry Onyekuru planı belli oldu! Kiralık olmazsa...

Galatasaray devre arası transfer döneminde takıma dinamiklik katmak adına Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Nijeryalı futbolcuyla devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu kapsamda planını belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:35
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Galatasaray'ın Henry Onyekuru planı belli oldu! Kiralık olmazsa...

Galatasaray önümüzdeki sezonun takımı kurmak için şimdiden düğmeye bastı.

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Galatasaray'ın Henry Onyekuru planı belli oldu! Kiralık olmazsa...

Koronavirüs pandemisi sonrası maddi sıkıntılar sebebiyle transferde iç piyasaya yönelen sarı-kırmızılılar, Sivassporlu Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş ile imza aşamasına geldi.

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Galatasaray'ın Henry Onyekuru planı belli oldu! Kiralık olmazsa...

Ayrıca iç piyasadan Erdoğan Yeşilyurt ve Oğulcan Çağlayan'ı da yakından takip eden Aslan sezon sonu öncelikli olarak Babel ve Diagne ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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Galatasaray'ın Henry Onyekuru planı belli oldu! Kiralık olmazsa...

Ligin geri kalan sekiz haftalık bölümünün tamamlanmasının ardından da takımdan bazı isimlerin gönderilmesi gündemde.

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Galatasaray'ın Henry Onyekuru planı belli oldu! Kiralık olmazsa...

Yerli pazarındaki isimleri büyük oranda belirleyen Aslan'da yönetimin yabancı transferdeki önceliği ise Henry Onyekuru.

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