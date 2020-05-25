Galatasaray'dan 4 yıldız göndermesi!

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkiledi ve spor kulüplerinin mali darboğaza girmesine sebep oldu. Birçok gelir kalemi kesilen kulüpler, ilk çareyi oyuncularından indirim talep etmekte bulmuştu. Ülkemizde de birçok spor kulübü bu durumdan olumsuz etkilenirken, bunlardan birisi de Galatasaray... Oyuncularından indirim talep eden sarı-kırmızılılar, aynı zamanda gelecek sezonun transferlerine kaynak yaratmak için sürpriz bir ismi satma kararı aldı. İşte detaylar...