25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan 4 yıldız göndermesi!
Galatasaray'dan rakiplerine 4 yıldızlı gönderme geldi. Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından tarihte bugün etiketiyle 5 yıl önce kazandığı 4. yıldız için, kutlamalardan bir fotoğraf paylaştı.
Galatasaray sosyal medya hesabından rakiplerine göndermeli bir paylaşım yaptı. 2014-15 sezonunda kazanılan şampiyonluktan sonra taktığı 4. yıldızın yıl dönümünü kutlayan sarı-kırmızılı takım, ''Herkes rütbesini bilecek'' notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM:
TARİHTE BUGÜN | 5 yıl önce bugün 20. şampiyonluğumuza ulaşarak, armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım olduk ve Türk futbolunda bir ilke daha imzamızı attık. Herkes rütbesini bilecek.
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