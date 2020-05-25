25 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan 4 yıldız göndermesi!

Galatasaray'dan 4 yıldız göndermesi!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

'dan rakiplerine 4 yıldızlı gönderme geldi. Sarı-kırmızılı takım, hesabından tarihte bugün etiketiyle 5 yıl önce kazandığı 4. yıldız için, kutlamalardan bir fotoğraf paylaştı.

hesabından rakiplerine göndermeli bir paylaşım yaptı. 2014-15 sezonunda kazanılan şampiyonluktan sonra taktığı 4. yıldızın yıl dönümünü kutlayan sarı-kırmızılı takım, ''Herkes rütbesini bilecek'' notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM:

TARİHTE BUGÜN | 5 yıl önce bugün 20. şampiyonluğumuza ulaşarak, armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım olduk ve Türk futbolunda bir ilke daha imzamızı attık. Herkes rütbesini bilecek.

G.Saray'dan flaş karar! Yıldız isim satılıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Transfer fitilini ateşledi geliyor! Galatasaray... Transfer fitilini ateşledi geliyor! Galatasaray...
G.Saray'dan flaş karar! Yıldız isim satılıyor G.Saray'dan flaş karar! Yıldız isim satılıyor
Ahmed Musa'dan transfer mi oluyor? Resmen açıkladı Ahmed Musa'dan transfer mi oluyor? Resmen açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör