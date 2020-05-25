25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fransız gazeteci açıkladı! Cavani ve Galatasaray...

Gelecek sezon forvet oyuncuları Florin Andone ve Mbaye Diagne ile yola devam etmeyecek olan Galatasaray'ın, yüksek maaşı nedeniyle Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile de yollarını ayıracağı iddia edilmişti. Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinden teklif aldığı öne sürülen tecrübeli golcünün yerini aynı kalitede bir isimler doldurmak isteyen sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan Edinson Cavani ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 20:31
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Fransız gazeteci açıkladı! Cavani ve Galatasaray...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fransız gazeteci açıkladı! Cavani ve Galatasaray...

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Fransız gazeteci açıkladı! Cavani ve Galatasaray...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi...

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Fransız gazeteci açıkladı! Cavani ve Galatasaray...

Fransız gazeteci Ignazio Ganuardi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı golcü Cavani'nin peşinde Galatasaray'ın da olduğunu ancak tecrübeli ismin Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığını söyledi.

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Fransız gazeteci açıkladı! Cavani ve Galatasaray...

Ganuardi verdiği bilgilerde, "Cavani, PSG ile sözleşmesi bittikten sonra Avrupa'nın zirve takımlarından birine gitmek istiyor. Inter ve Atletico Madrid'den teklif var, Galatasaray ile Newcastle United'a ise sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.

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