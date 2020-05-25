Fransız gazeteci açıkladı! Cavani ve Galatasaray...

Gelecek sezon forvet oyuncuları Florin Andone ve Mbaye Diagne ile yola devam etmeyecek olan Galatasaray'ın, yüksek maaşı nedeniyle Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile de yollarını ayıracağı iddia edilmişti. Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinden teklif aldığı öne sürülen tecrübeli golcünün yerini aynı kalitede bir isimler doldurmak isteyen sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan Edinson Cavani ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...