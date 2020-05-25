26 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Efsane oyuncudan şok sözler! "Diagne'nin transferi çok büyük bir hataydı"

Efsane oyuncudan şok sözler! Diagne'nin transferi çok büyük bir hataydı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.05.2020

'nin efsane futbolcusu Gert Verheyen, ekibinin sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili "Bir oyuncunun dışarıdan görünüşü gerçeği yansıtmaz, davranışlarına ışık tutmaz. Diagne'nin transferi çok büyük bir hata oldu." ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını sonrası tescil edilen Ligi'nde şampiyon 'un efsane isimlerinden Gert Verheyen, köşe yazısında Mbaye Diagne ile ilgili konuştu.

Galatasaray cephesinin Diagne'yi kiraladıkları için mutlu olduğunu söyleyen Verheyen, "Bir oyuncunun dışarıdan görünüşü gerçeği yansıtmaz, davranışlarına ışık tutmaz. Diagne'nin transferi çok büyük bir hata oldu. Galatasaray'da birileriyle konuştuğunuzda, Diagne'yi gönderdikleri için mutlu olduklarını duyuyorsunuz. Galatasaray'da izlediğim maçlarda da onu beğenmemiştim. Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?" dedi.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne 12 karşılaşmada 4 gol kaydederken, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

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