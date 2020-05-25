25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Galatasaray'ın transferini duyurdu! Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da başlayacağını açıkladığı maçlar için antrenmanlarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi tarihine geçmiş oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken, transferi Yunan gazeteci duyurdu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 23:14
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Galatasaray'ın transferini duyurdu! Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgınından en çok etkilenen kulüplerden olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'ın transferini duyurdu! Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takviyelerini gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'ın transferini duyurdu! Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti

Sözleşmeleri sona eren Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıracak olan Cimbom'da kiralık sözleşmesi sona eren Florin Andone de Brighton & Hove Albion'a dönecek.

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Galatasaray'ın transferini duyurdu! Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti

Kiralık sözleşmeleri sona eren diğer isimler Henry Onyekuru ve Mario Lemina ile yola devam etmek isteyen Galatasaray'da Michael Seri'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray'ın transferini duyurdu! Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti

Futbolu bırakması beklenen Selçuk İnan'ın teknik kadroya katılacağı öne sürülürken, Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan Ryan Donk ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

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