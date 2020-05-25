26 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Emrah Başsan: Tudor ve Riekerink hakkımı yedi

Flaş açıklama! Tudor ve Riekerink hakkımı yedi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2020

2017-2018 sezonunda 6 ay Galatasaray forması giyen ve kariyerini 1. Lig ekibi BB Erzurumspor'da sürdüren Emrah Başsan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, dönemin teknik direktörleri Igor Tudor ve 'in hakkını yediğini söyledi.

1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Emrah Başsan, Spor Arena Instagram yayınında konuştu.

Corona virüsü gündemini değerlendiren Başsan, "Futbolcuların corona virüsünü çok ciddi yaşadığını düşünmüyorum. 3-5 futbolcu virüse yakalandı bizde de ama sağlıkları yerinde. Nedved diyor ya gemileri en son kaptanlar terk eder diye. Ben de o hesap. -20'lerde taraftar geliyor bizim maçlara. Onların hakkını vermemiz gerekiyor. Onlar bizden sadece 3 puan istiyor. O zaman 3 puanı alacağız işte" dedi.

"TUDOR VE RIEKERINK HAKKIMI YEDİ"

Galatasaray'da forma giydiği dönemle ilgili ise tecrübeli oyuncu, "Galatasaray kariyerim çok kısa sürdü. 5 maça çıktım, ardından gönderildim. Ayrılmam gerekiyorsa ayrılırım diye düşündüm. Ama Galatasaray'da iki bana hiç şans vermedi. Riekerink ve Tudor hakkımı yedi. Galatasaray'da paramı bırakıp ayrıldım. Kulübü niye mahkemeye vereyim ki? Daha gencim, önüm açık. Tabii para önemli ama para için oynamıyorum futbolu. oynayabilmek için oynuyorum" ifadelerini kullandı.

"RIERA BELALIM OLMUŞTU"

Kendisini en çok zorlayan rakip oyuncunun ise olduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "En çok zorlandığım oyuncu Riera oldu. Ne zaman geçsem tekme atıyor, yanıma gelip tükürüyor falan. Galatasaray ile oynamayalım dedirtti. Belalım oldu adam resmen." diye konuştu.

Efsane oyuncudan şok sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Efsane oyuncudan şok sözler! Diagne'nin transferi çok büyük bir hataydı Efsane oyuncudan şok sözler! "Diagne'nin transferi çok büyük bir hataydı"
G.Saray'ın transferini duyurdu! Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti G.Saray'ın transferini duyurdu! Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti
Henry Onyekuru'dan olay gönderme! Fenerbahçe... Henry Onyekuru'dan olay gönderme! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör