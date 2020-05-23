23 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da sağ beke genç yıldız adayı!

Cimbom'da Maehle sesleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Mariano'nun yerine genç ve dinamik sağ bek arayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. 'nın Genk takımında forma giyen Joakim Maehle, Atalanta ve C. Palace'ın ardından sarı-kırmızılıların da ilgisini topladı. 23 yaşındaki Danimarkalı yıldız bu sezon 33 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

Mariano'nun yerine genç ve dinamik sağ bek arayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. 'nın Genk takımında forma giyen Joakim Maehle, Atalanta ve C. Palace'ın ardından sarı-kırmızılıların da ilgisini topladı. 23 yaşındaki Danimarkalı yıldız bu sezon 33 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

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