Galatasaray kararını verdi! İşte 'Soso'nun bonservis bedeli

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına devam ederken, takımdaki mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı. Corona virüsü sebebiyle maaş bütçesinde düzenleme yapacak olan sarı-kırmızılılar, takımın en çok kazanan ismi konumunda bulunan Sofiane Feghouli'nin (Soso) bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray'da Falcao'dan sonra en yüksek maaşı kazanan futbolcu olan Sofiane Feghouli'nin bonservisi bedeli belli oldu. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki Cezayirli yıldız için 10 milyon euro fiyat biçti. İki yıl üst üste gelen şampiyonluklarda sezonların ikinci yarılarında gösterdiği performansla büyük rol oynayan 'Soso'nun 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Feghouli yıllık 3.85 milyon euro net maaşın yanında 20 maç forma giymesi haline 150 bin euro prim alıyor. 2 sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidildiği için de 400 bin euro prim kazanan Feghouli, ayrıca toplanan her bir puan için de 5 bin euro primi kasaya koyuyor.

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