23 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray kararını verdi! İşte 'Soso'nun bonservis bedeli

Feghouli'nin bedeli belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

ekiplerinden önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına devam ederken, takımdaki mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı. Corona virüsü sebebiyle maaş bütçesinde düzenleme yapacak olan sarı-kırmızılılar, takımın en çok kazanan ismi konumunda bulunan 'nin (Soso) bonservis bedelini belirledi.

'da Falcao'dan sonra en yüksek maaşı kazanan futbolcu olan 'nin bonservisi bedeli belli oldu. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki Cezayirli yıldız için 10 milyon euro fiyat biçti. İki yıl üst üste gelen şampiyonluklarda sezonların ikinci yarılarında gösterdiği performansla büyük rol oynayan 'Soso'nun 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Feghouli yıllık 3.85 milyon euro net maaşın yanında 20 maç forma giymesi haline 150 bin euro prim alıyor. 2 sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidildiği için de 400 bin euro prim kazanan Feghouli, ayrıca toplanan her bir puan için de 5 bin euro primi kasaya koyuyor.

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