19 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Diagne'ye 41 milyon!

Diagne'ye 41 milyon!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

İngiliz ekipleri Watford ile Nottingham, 'ın Senegalli futbolcusu 'nin bedelini sordu, 5 milyon pound (41 milyon TL) istedi. Görüşmeler sürüyor.

'ın arıza golcüsü için İngiliz ekipleri fiyat araştırması yaptı. ekibi Watford ile Championship temsilcisi Nottigham Forest'in Senegalli golcünün bedelini sordu ve "5 milyon pound" yanıtını aldı. Sarı- kırmızılıların Ocak 2019'da 'dan 13 milyon euro'ya ettiği Diagne 6 ayda attığı gollerle gelen şampiyonlukta rol sahibi olmuştu. 28'lik yıldız sezon başında 3 milyon 350 bin euro'ya Brugge'e kiralanmış fakat kadro dışı kalmıştı. Diagne için Nottingham'ın hocası Sabri Lamouchi'nin ısrarcı olduğu ve transferi bitirmek istediği öğrenildi.

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