Diagne'ye 41 milyon!

İngiliz ekipleri Watford ile Nottingham, Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin bedelini sordu, Cimbom 5 milyon pound (41 milyon TL) istedi. Görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'ın arıza golcüsü Mbaye Diagne için İngiliz ekipleri fiyat araştırması yaptı. Premier Lig ekibi Watford ile Championship temsilcisi Nottigham Forest'in Senegalli golcünün bedelini sordu ve "5 milyon pound" yanıtını aldı. Sarı- kırmızılıların Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya transfer ettiği Diagne 6 ayda attığı gollerle gelen şampiyonlukta rol sahibi olmuştu. 28'lik yıldız sezon başında 3 milyon 350 bin euro'ya Brugge'e kiralanmış fakat kadro dışı kalmıştı. Diagne için Nottingham'ın hocası Sabri Lamouchi'nin ısrarcı olduğu ve transferi bitirmek istediği öğrenildi.

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