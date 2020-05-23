Fenerbahçe'den Emre Kılınç atağı! Galatasaray...
Liglere verilen arada önümüzdeki sezonun kadrosunu planlamaya koyulan Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Emre Kılınç için atağa kalktı. İşte detaylar...
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç konusunda çok ısrarcı olan Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor… Milli futbolcuyu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yapacak.
Takvim'in haberine göre; Yönetimin hem Galatasaray'ın Emre ile prensip anlaşması yapması hem de yurt dışından talipler nedeniyle kesenin ağzını açması bekleniyor. Yaklaşık 2 hafta önce yapılan teklifi revize edecek olan Fenerbahçe'nin Emre Kılınç'ı ikna için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor. Başkan Ali Koç'un da bizzat devreye gireceği gelen bilgiler arasında.
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