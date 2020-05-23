23 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Emre Kılınç atağı! Galatasaray...

F.Bahçe'den Emre Kılınç atağı! Menajeri...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Liglere verilen arada önümüzdeki sezonun kadrosunu planlamaya koyulan Fenerbahçe, 'la sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Emre Kılınç için atağa kalktı. İşte detaylar...

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç konusunda çok ısrarcı olan Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor… Milli futbolcuyu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yapacak.

Takvim'in haberine göre; Yönetimin hem Galatasaray'ın Emre ile prensip anlaşması yapması hem de yurt dışından talipler nedeniyle kesenin ağzını açması bekleniyor. Yaklaşık 2 hafta önce yapılan teklifi revize edecek olan Fenerbahçe'nin Emre Kılınç'ı ikna için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor. Başkan 'un da bizzat devreye gireceği gelen bilgiler arasında.

Bjelica'dan F.Bahçe açıklaması! haberin devamı

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