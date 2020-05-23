Galatasaray yine zirvede

Nisan 2020'de en çok konuşulan takım 41 bin 493 haberle Galatasaray oldu.

Nisan 2020'de en çok konuşulan takım 41 bin 493 haberle Galatasaray oldu. En popüler futbolcu ise 5 bin 581 haberle Radamel Falcao'ydu. Koronavirüse yakalanıp, iyileşen Fatih Terim, ay boyunca 13 bin 174 haberde yer alarak, nisan ayında en fazla konuşulan teknik direktördü. Abdurrahim Albayrak 4 bin 590 haberle en popüler yönetici oldu.

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