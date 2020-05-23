23 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray yine zirvede

Galatasaray yine zirvede
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Nisan 2020'de en çok konuşulan takım 41 bin 493 haberle Galatasaray oldu.

Nisan 2020'de en çok konuşulan takım 41 bin 493 haberle Galatasaray oldu. En popüler futbolcu ise 5 bin 581 haberle 'ydu. Koronavirüse yakalanıp, iyileşen , ay boyunca 13 bin 174 haberde yer alarak, nisan ayında en fazla konuşulan teknik direktördü. Abdurrahim Albayrak 4 bin 590 haberle en popüler yönetici oldu.

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