18 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mbaye Diagne'nin skandal hareketleri bitmiyor! Hocasını sildi

Diagne'nin skandal hareketleri bitmiyor! Bu kez de...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2020

'ın 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan aldığı ve yarım sezon sonra 'a kiraladığı 'nin skandal hareketleri bitmiyor. Belçika Ligi'nin tescil edilmesiyle birlikte Club Brugge şampiyon olurken, Senegalli forvetten skandal bir paylaşım geldi.

Belçika'da play-off oynanmadan normal sezonun bitimine 1 hafta kala lider durumdaki 'ün şampiyon ilan edilmesiyle kupa ve şampiyonluk paylaşıları yapan Diagbne, son paylaşımında büyük sorunlar yaşadığı teknik direktör Philippe Clement'i hedef aldı.

Club Brugge'ün 'şampiyon' başlığıyla resmi hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafına dahil edilmeyen Diagne, kendi sosyal medya hesabından aynı görselde teknik direktör Philippe Clement'in yerine kendi resminin eklenmiş halini paylaştı.

Diagne paylaşımına şunları yazdı: "Hocasız bir takım! Biz de iyiydik beyler"

Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Dev kulüpler peşlerindeydi! Sebebi belli oldu Dev kulüpler peşlerindeydi! Sebebi belli oldu
UEFA'dan Galatasaray paylaşımı UEFA'dan Galatasaray paylaşımı
Canlı yayında açıkladı! Yeniden aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı! Yeniden aday olacak mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör