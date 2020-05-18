Mbaye Diagne'nin skandal hareketleri bitmiyor! Hocasını sildi
Galatasaray'ın 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan aldığı ve yarım sezon sonra Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne'nin skandal hareketleri bitmiyor. Belçika Ligi'nin tescil edilmesiyle birlikte Club Brugge şampiyon olurken, Senegalli forvetten skandal bir paylaşım geldi.
Belçika'da play-off oynanmadan normal sezonun bitimine 1 hafta kala lider durumdaki Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesiyle kupa ve şampiyonluk paylaşıları yapan Diagbne, son paylaşımında büyük sorunlar yaşadığı teknik direktör Philippe Clement'i hedef aldı.
Club Brugge'ün 'şampiyon' başlığıyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafına dahil edilmeyen Diagne, kendi sosyal medya hesabından aynı görselde teknik direktör Philippe Clement'in yerine kendi resminin eklenmiş halini paylaştı.
Diagne paylaşımına şunları yazdı: "Hocasız bir takım! Biz de iyiydik beyler"
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